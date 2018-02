JO d'hiver 2018 : Mathieu Faivre prié de rentrer, sa belle Américaine le défend

Mathieu Faivre n'a pas fait long feu aux Jeux olympiques 2018. A la sortie de l'épreuve du slalom géant hommes qui s'est disputée le 18 février dernier, le skieur français de 26 ans n'a pas pu contenir son énervement de finir à la 7e place. "Quand je passe la ligne d'arrivée je pense que ça peut être du vert et quand je vois que je suis 5e (il sera finalement 7e), je prends vraiment une grosse claque dans la gueule", a-t-il commenté après avoir passé la ligne d'arrivée. Invité à s'exprimer sur les performances de l'équipe de France, Mathieu Faivre s'était montré très individualiste : "Si vous saviez ce que j'en ai à faire, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Je suis là pour ma pomme, je suis là pour faire ma course. Si les autres ont fait la course dont ils avaient envie tant mieux pour eux. Moi, aujourd'hui, je suis réellement déçu de ce que je viens de faire. Mais finalement, c'est dans la même veine que ce que je fais depuis le milieu de saison." Une attitude qui n'a pas du tout plu au staff du français qui a prié le skieur de rentrer en France "pour raison disciplinaire". "Mathieu va rentrer en France (...) car il a tenu après la course des propos qui ne sont pas dans l'esprit de l'équipe et il n'est pas retenu pour l'épreuve par équipe", a confirmé a indiqué David Chastan, directeur des équipes de France messieurs.

En couple avec la charmante skieuse américaine Mikaela Shiffrin, Mathieu Faivre peut compter sur le soutien de sa compagne. Après avoir décroché l'or lors de l'épreuve du slalom géant, la jeune femme de 22 ans a remporté une médaille d'argent au combiné. Interrogée le 22 février sur les propos de son petit ami et son départ précipité des Jeux, cette dernière a déclaré en conférence de presse : "Il a parlé honnêtement de son résultat. Pour un athlète il est très difficile, quand vous vivez une telle déception, surtout aux Jeux Olympiques, de réagir dix minutes après la course. Il était désappointé, il ne ressentait rien pour ses coéquipiers. Je comprends ça à 100%. La fédération a été sévère et n'a pas compris qu'il a juste dit la vérité. Il devrait continuer à être honnête là-dessus."



Une mauvaise histoire à très vite oublier...