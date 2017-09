Jo-Wilfried Tsonga : Sa belle Noura réapparaît, six mois après l'accouchement

Depuis la naissance de son fils Sugar en mars dernier, arrivé avec un peu d'avance, Jo-Wilfried Tsonga n'a connu que des revers sur les courts. Marqué par une saison particulièrement délicate, blessé à l'épaule en mai dernier, le tennisman français de 32 ans avait à coeur de ressortir victorieux de la demi-finale de Coupe Davis qui s'est jouée les 15, 16 et 17 septembre derniers à Lille contre la Serbie.

Opposé au Serbe Dusan Lajovic dimanche (80e joueur mondial) et en difficulté dès le premier set, Jo-Wilfried Tsonga a réussi à inverser la tendance en s'imposant en quatre sets (2-6, 6-2, 7-6, 6-2), porté par son entraîneur Yannick Noah et par le public du stade Pierre-Mauroy. Sa plus grande et plus fidèle supportrice était également là, discrète comme à son habitude : sa compagne Noura El Swekh.

Pour sa première apparition depuis son accouchement, la jeune maman a été repérée en tribunes, aux côtés des autres femmes de joueurs. Heureuse d'assister à la victoire du papa de son petit Sugar et à la qualification de l'équipe de France en finale (les Bleus affronteront la Belgique à la fin du mois de novembre), Noura El Swekh a exprimé sa joie en participant à une étreinte collective, captée par les images de France 3 et diffusée pendant l'interview de Jo-Wilfried Tsonga par Nelson Monfort.

Absente des réseaux sociaux, Noura El Swekh est apparue de façon exceptionnelle sur la page de Clémence Bertrand, la charmante compagne de Lucas Pouille. Tandis que la jeune blonde propose une duck face pour ce selfie à trois, Noura El Swekh affiche le magnifique sourire qu'on lui connaît et qui a, sans aucun doute, permis à Jo-Wilfried Tsonga d'aller de l'avant. Espérons qu'elle sera également présente en novembre pour la finale contre la Belgique.