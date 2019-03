Joakim Noah conquis par sa chérie Lais Ribeiro, bombe du carnaval de Rio

En couple depuis plusieurs mois, Lais Ribeiro et Joakim Noah ont pris l'habitude de se témoigner leur amour sur les réseaux sociaux. Dernièrement, à l'occasion de l'anniversaire du joueur des Grizzlies de Memphis célébré le 25 février, le mannequin brésilien lui avait adressé un doux message sur Instagram : "Le plus joyeux des anniversaires à l'homme le plus travailleur et au plus gros coeur que je connaisse ! Tu as apporté de la paix à mon âme ! Je t'aime." Lais Ribeiro n'avait pas non plus manqué de fêter comme il se doit la Saint-Valentin quelques jours plus tôt.