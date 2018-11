Joakim Noah en couple avec Lais Ribeiro : Mots d'amour avant un grand show

Il habite New York, il aurait donc tout à fait pu assister au défilé Victoria's Secret qui s'est déroulé le jeudi 8 novembre 2018 en présence des soeurs Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner, des revenantes Candice Swanepoel et Behati Prinsloo qui s'étaient écartées du Fashion Show pour cause de maternité. Mais Joakim Noah n'a pas assisté à l'événement lingerie auquel a également participé sa compagne Lais Ribeiro.

Bien qu'à New York pour assister à ce grand rendez-vous, Joakim Noah n'a pas manqué d'adresser malgré tout un message à la sublime Lais sur Instagram. "Bonne chance ce soir à la fille la plus cool du monde", a-t-il publié dans l'une de ses stories le 8 novembre, mots accompagnés d'un "Jtaime" et d'un coeur qui prouvent que le basketteur de 33 ans prend sa nouvelle histoire d'amour très au sérieux. Ils ont été vus ensemble à la fin du show, quittant l'after-party ensemble.