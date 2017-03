Joakim Noah : Le fils de Yannick Noah en couple avec une bombe brésilienne

Joakim Noah est du genre très mystérieux lorsqu'il s'agit de ses amours et de sa vie privée. Le fils aîné de 35 ans de Yannick Noah avait eu l'occasion de le prouver en septembre dernier lorsqu'il avait révélé être papa d'une petite fille dont on ne sait presque rien. Ni son prénom, ni l'identité de sa maman. Elle n'est certainement pas la sublime créature avec qui le célèbre basketteur français s'affiche depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux (la jeune femme n'ayant jamais affiché un ventre rond sur ses comptes).

Un peu plus tôt dans le mois, Joakim Noah a officialisé sa romance avec un torride top brésilien s'appelant d'Isabelle Cutrim. Le géant de 2,11m a posté une photo d'eux sur Instagram légendé "Elle et moi". Le couple pose enlacé sur un arbre... C'est pratiquement à la même période qu'Isabelle Cutrim a commencé à publier des photos avec Joakim Noah sur sa page, preuve que l'idylle entre le sportif et le top aux mensurations de rêve (82-60-89) est toute récente.

Isabelle Cutrim, qui aime afficher sa belle plastique sur Instagram, n'en est pas à sa première romance avec une star de basket. La bombe brésilienne a précédemment été fiancée au joueur italien Alessandro Gentile.