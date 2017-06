Joan Collins : "Brigitte et Emmanuel Macron, c'est une histoire fabuleuse"

Si la France a cédé à ce que certains médias qualifient volontiers de "Macromania", il n'y a pas que chez nous que le couple présidentiel fascine. À l'étranger, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont la cote. Y compris à Hollywood, où leur nom n'est pas inconnu, comme le fait comprendre Joan Collins dans une interview accordée à Gala. L'iconique actrice britannique considère notamment les deux Français comme l'exemple parfait qu'un couple peut tenir en dépit d'un écart d'âge conséquent et qui plus est, lorsque la femme est la plus âgée des deux. La star de Dynastie en sait quelque chose puisque son mari, Percy Gibson, est âgé de 52 ans, alors qu'elle compte 84 printemps !

"Eh bien oui. Je ne me verrais pas aujourd'hui avec un homme de mon âge. Ça n'est pas mon truc. Les hommes vieillissent moins bien que les femmes, je trouve. Regardez Brigitte et Emmanuel Macron, c'est une histoire fabuleuse", explique l'actrice dont le mari actuel a trente-deux ans de moins qu'elle – son précédent en avait quatorze de moins.

Surnommée "la femme que le monde aime haïr", Joan Collins aura eu une carrière étonnante entre sa Grande-Bretagne natale et une industrie hollywoodienne qu'elle connaît mieux que personne. Star à l'aube de ses 20 ans (elle tourne pour Hawks, Cukor, Hathaway, Scola...), elle a ensuite connu des années de galère, à cachetonner dans des séries ou des nanards. Côté vie privée, elle a été mariée à cinq reprises (avec les acteurs britanniques Maxwell Reed et Anthony Newley, le producteur Ronald Kass, le chanteur Peter Holm et Percy Gibson, qui s'occupe d'une compagnie théâtrale). Maman de trois enfants – Tara (née en 1963) et Sacha( né en 1965), dont le père est Anthony Newley, et Katyana (née en 1972), fille de Ron Kass –, Joan est également la marraine de Cara Delevingne.