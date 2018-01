Joann Sfar, fou amoureux d'une jeune femme de 25 ans : "C'est beau ce qu'on vit"

À l'occasion de la sortie du septième tome de sa série Le Chat du rabbin, intitulé La Tour de Bab-El-Oued, Joann Sfar a accordé une longue interview au magazine Voici. L'auteur et dessinateur évoque sa vie amoureuse avec Louise, une jeune femme de 25 ans, qu'il a rencontrée après avoir été victime d'une manipulatrice.

Été 2017, deux ans après les faits, Joann Sfar racontait dans son livre Vous connaissez peut-être comment il avait été victime d'une jeune femme. Cette histoire avait duré six mois et s'était terminée "chez les flics". Il expliquait à l'époque au Journal du dimanche : "J'ai découvert que des dizaines de personnalités, bien plus connues que moi, s'étaient fait duper par la même fille que moi. J'ai d'ailleurs rencontré son 'protecteur' : il s'agit d'un des dix journalistes les plus connus en France. Il m'a fixé rendez-vous pour me demander d'être gentil avec elle. Par la suite, j'ai compris pourquoi : elle possède une photo de sa b*** Depuis, elle le fait chanter."

Se lever le matin et se dire que c'est beau ce qu'on vit

Après cette mésaventure dont il ne cache rien dans son livre, Sfar a fait une très jolie rencontre : "Depuis un an et demi, je suis de nouveau rangé, très amoureux d'une fille qui se prénomme Louise", confiait-il en août au Journal du dimanche.

Voici nous apprend que l'auteur et cinéaste de 46 ans a une vingtaine d'années de plus que sa compagne. Ce qui ne semble pas le moins du monde les déranger : "Oui, je n'ai pas cherché une femme plus jeune, assure Joann Sfar. Ce qu'il y a de joli dans cette histoire, c'est que je ne l'avais pas prévue. La morale, je m'en fous mais l'esthétique est très importante à mes yeux. Se lever le matin et se dire que c'est beau ce qu'on vit."

Avant Louise, Joann Sfar a vécu une grande histoire d'amour avec Sandrina Jardel qui est comme lui auteure de bande dessinée, comme lui. Ils s'étaient rencontrés sur les banc du collège, ont eu deux enfants. Ce n'est qu'en 2014 qu'ils ont divorcé. En 2016 dans VSD, le réalisateur de Jacky au Royaume des filles confiait : "On a vécu trente ans ensemble. (...) On s'est séparé d'un commun accord, mais c'est ma meilleure amie. On est toujours fourré ensemble et ça reste ma première lectrice. D'ailleurs, c'est la plus critique vis-à-vis de mon travail."