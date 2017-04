Joanna Krupa : Entièrement nue en vacances, la bombe affole la toile

Le début du printemps a réveillé notre envie de vacances exotiques ! Les célébrités la renforcent en publiant sur les réseaux sociaux les photos souvenirs de leur spring break. Joanna Krupa rejoint la liste et affole la toile et se montrant dans le plus simple appareil...

Miami, Hawaï, Saint-Barthélemy et la Méditerranée se disputent le titre de destination estivale préférée des stars ! Joanna Krupa y posera peut-être ses valises dans les mois à venir, mais elle a décidé de goûter aux joies des vacances à Sainte-Lucie. La bombe qui soufflera ses 38 bougies le 23 avril prochain séjourne à Castries, capitale de l'île caribéenne. Elle y profite de journées ensoleillées et régale son million d'abonnés sur Instagram d'images torrides.

Sur ces clichés, Joanna pose aussi bien en bikini qu'en tenue d'Eve ! La star de télé-réalité, mannequin et ambassadrice de la PeTA suscite l'admiration de ses admirateurs, auteurs d'une avalanche de like et de compliments.

"Mon anniversaire approchant, je réalise de plus en plus que l'âge n'est qu'un nombre. Avec une vie saine et équilibrée, vous pouvez vous sentir beau et sûr de vous à tout âge", écrit Joanna Krupa en légende d'une de ses dernières publications. La star native de Varsovie prétend visiblement au titre de personnalité la plus sexy de 2017 !