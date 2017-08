Joanne (Les Princes de l'amour) : "Grâce aux critiques, j'ai échappé au cancer"

Depuis sa participation à la saison 4 des Princes de l'amour (W9), Joanne est la cible de nombreuses critiques. l'acolyte d'Elsa Dasc est en effet attaquée sur son physique. Certains internautes se moquent alors de sa pomme d'Adam. Au micro de Sam Zirah, la jolie blonde a fait de tristes révélations.

Face aux attaques, Joanne a finalement pris la décision de consulter dans le but de se faire opérer et ainsi réduire la taille de cette "bosse". "Lors de l'opération, il s'est avéré que j'avais des cellules cancéreuses", a-t-elle lâché. Les médecins ont alors fait un choix radical : lui enlever sa thyroïde afin d'éviter tout risque d'évolution en cancer.

Je n'ai plus de complexe et je n'aurai pas de cancer

L'ex-candidate de télé-réalité a profité de cette interview afin de passer un message à ses haters : "Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait du mal, qui se sont moquées. Votre méchanceté m'a finalement servie." Et de poursuivre : "J'avais très peur... J'ai passé le cap, je suis hyper contente de l'avoir fait parce que je n'ai plus ce complexe. C'est fini, et je n'aurai pas de cancer. Tout ça 'grâce' aux critiques."

Aujourd'hui, Joanne va "très bien", assure que l'opération s'est bien passée et confie même avoir fait la fête le lendemain de sa sortie d'hôpital. Toutefois, "c'est encore un peu gonflé", précise-t-elle. Et vu qu'elle n'a plus de thyroïde, la jeune femme va devoir prendre "un traitement à vie, tous les jours".