Jocelyn Wildenstein : La femme chat autorisée à revoir son compagnon...

Condamnée à une mesure d'éloignement, le 5 novembre dernier, après une énième bagarre avec son conjoint Lloyd Klein, la femme chat (elle doit son surnom à ses multiples opérations de chirurgie esthétique), Jocelyn Wildenstein peut à nouveau s'approcher de lui.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Jocelyn Wildenstein (77 ans) et Lloyd Klein (50 ans) ont désormais le droit de partager le même ascenseur et de passer du temps ensemble alors qu'ils était tenus de rester éloignés jusque-là. Les amoureux, qui ont chacun un appartement dans le même immeuble de luxe à New York, ont cependant été prévenus qu'ils devaient se tenir à carreau car ils sont mis à l'épreuve pendant six mois. Les services du bureau du procureur de Manhattan ont indiqué aux amants terribles qu'à la moindre incartade, ils seraient sanctionnés pénalement. À l'inverse, l'affaire sera totalement rejetée s'ils se tiennent correctement...

Par le passé, Jocelyn Wildenstein, veuve du milliardaire Alec Wildenstein, et Lloyd Klein ont déjà été confrontés à la justice pour des faits similaires de violences conjugales.

