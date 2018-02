Jocelyn Wildenstein : La femme chat prétend n'avoir pas fait de chirurgie...

Jocelyn Wildenstein, la veuve du milliardaire Alec Wildenstein, trimbale le surnom de femme chat depuis des années en raison de son visage modifié pour avoir un air félin. Mais, surprise, pour sa première interview filmée en vingt ans, elle ose dire n'avoir rien fait...

Interrogée aux côtés de son fiancé Llyod Klein par DailyMailTV, Jocelyn Wildenstein a affirmé qu'elle crédite ses origines suisses pour expliquer ses "pommettes proéminentes" et ses "longs cheveux". Elle dément avoir fait de la chirurgie esthétique. "Non. Il suffit de regarder des photos de moi à l'époque. Je pense juste que j'étais plus jolie à l'époque. Il y a une certaine fraîcheur qui se perd au fil des années. Mais on retrouve les mêmes yeux, les mêmes joues arrondies ou le même nez. J'étais plus mignonne", a-t-elle dit. Et la socialite de 77 ans de prétendre qu'on la confond avec Brigitte Bardot !

Son amoureux, qu'elle va épouser cette année après quatorze-ans de relation et malgré des hauts et des bas, en fait des tonnes pour soutenir sa compagne. "C'est dingue. En général, quand on va au restaurant ou dans des lieux français, les gens sont en mode : 'Bonjour, Brigitte.' (...) Je ne comprend pas cette histoire autour de la femme chat et toute cette presse parce que Jocelyn a toujours eu cette apparence. Elle n'a jamais vraiment rien fait pour changer son visage. J'ai des photos d'elle quand elle avait 16 ans où elle ressemble exactement à ce qu'elle est aujourd'hui (...) Jocelyn est magique", a-t-il confié.

