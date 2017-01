Jocelyn Wildenstein : La femme chat, veuve de milliardaire, est ruinée !

Jocelyn Wildenstein, divorcée en 1999 du milliardaire Alec Wildenstein (qui l'avait trompée avec un top-model russe), vivait confortablement depuis des années grâce à l'argent obtenu pendant son divorce mais aussi et surtout grâce à une généreuse pension alimentaire mensuelle versée par un trust tenu par la famille du défunt mari de la socialite. Aujourd'hui, elle n'a plus rien... ou presque.

Mais où est donc passé l'argent de Jocelyn Wildenstein ? Plusieurs médias (le Mail Online, The Telegraph, Business Insider, The Richest...) affirment qu'au moment de son divorce elle aurait touché la somme astronomique de 2,5 milliards de dollars ainsi qu'un versement annuel de 100 millions de dollars pendant treize années. Cependant, lors d'une récente interview accordée à la réalisatrice Daphne Barak, celle qui se surnomme la femme-chat en raison de ses multiples et coûteuses opérations de chirurgie esthétique pour ressemble à un félin, a remis les pendules à l'heure en évoquant plutôt une pension alimentaire de 110 000 dollars par mois. Une jolie somme, certes, mais insuffisante pour le train de vie de cette femme qui réside dans la Trump Tower à New York et qui a d'ailleurs cessé d'être versée depuis mars 2015.

Jocelyn Wildenstein affirme que la famille de son regretté époux mort en 2008 a décidé de lui couper les vivres. "Je ne m'y attendais pas. Comment puis-je payer mes soins dentaires, les médecins, les dépenses pour mes résidences ou mes voyages. Je n'ai rien pour payer. Vous savez, cela paraît impossible, qu'un jour - aussi soudainement - ils allaient arrêter les paiements... Me laissant vivre de cette façon... Ils s'attendant à ce que je ne vive qu'une vingtaine d'années", a-t-elle dit. A 76 ans, et alors qu'elle est en procès avec son ex-compagnon Lloyd Klein, qui payait ses dépenses jusque-là mais l'a quittée car elle l'avait agressé à coup de ciseaux, elle se dit forcée de vendre ses trois appartements de la Trump Tower pour se remettre à flots...

Thomas Montet