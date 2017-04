Jodie Foster en deuil : "J'ai le coeur brisé"

Dans la même veine, pour un film tout aussi culte, Tom Hanks a salué la mémoire du réalisateur qui l'avait dirigé si brillamment dans Philadelphia (deux ans après Le Silence des agneaux). "Jonathan nous a appris à quel point une personne pouvait avoir un grand coeur, et la manière dont cela guide notre manière de vivre et ce que l'on fait pour cela. C'était le plus grand des hommes", a déclaré le multiprimé acteur américain.

D'autres comédiens ayant tourné sous sa direction ont également réagi. Meryl Streep, star de Ricki and the Flash, le dernier long métrage signé Jonathan Demme, a salué un homme "au grand coeur" et déploré "une grande perte", alors que Justin Timberlake, pour qui Demme avait filmé Justin Timberlake + The Tennessee Kids, a évoqué un "homme généreux et chaleureux" doublé d'une "âme à part". "Tu m'as tant appris sur la vie et l'art, sur le fait de se battre pour ce que l'on croit. Tu m'as rendu meilleur dans mon métier", a commenté le chéri de Jessica Biel.