Jodie Foster et son fils Charles : Un tête-à-tête complice et décontracté

Depuis 2013 et son coming out controversé (pas assez clair ?) lors de son obtention du Cecile B. DeMille Award aux Golden Globes, Jodie Foster s'est faite très discrète. Quelques mois après la cérémonie, elle apparaissait aux côtés de Matt Damon dans Elysium et depuis, plus rien. Jodie Foster s'est en réalité consacrée à la réalisation et, avant de faire son retour sur grand écran dans Hotel Artemis, est réapparue début novembre à Londres pour la projection de l'un de ses grands hits, Le Silence des agneaux du regretté Jonathan Demme. C'est l'un des deux films qui lui ont valu l'Oscar de la meilleure actrice.

Le 14 novembre, c'est la Jodie Foster maman qui parcourait les rues de Los Angeles en compagnie de son fils aîné, Charles (19 ans). Avec "son héroïque coparente, ex-compagne et surtout mon âme soeur, sa conseillère, (...) sa BFF depuis vingt ans, Cydney Bernard", comme elle l'avait qualifiée lors des Golden Globes 2013, Foster a aussi un second fils, Kit, âgé de 16 ans.

Ce jour-là, Charles et sa célèbre maman se sont promenés dans Hollywood avant de faire escale pour déjeuner en terrasse du café La Conversation. Jodie Foster a avalé deux sandwichs tout en papotant avec son fiston. Le duo semblait très complice et heureux de ce moment passé ensemble.

Depuis Elysium, Jodie Foster s'est donc consacrée à la réalisation, notamment d'épisodes des séries House of Cards (qui continuera sans Kevin Spacey pour une ultime saison), Orange is the New Black et Black Mirror (épisode titré Arkangel disponible le 29 décembre sur Netflix). Elle a également sorti le film Money Monster dans lequel elle a dirigé George Clooney et Julia Roberts en 2016. Selon la presse spécialisée américaine, Foster travaille désormais sur sa propre série, intitulée Charlie, écrite par Darlene Hunt (The Big C) : il s'agit d'une comédie dans laquelle on suit la rédemption d'une femme alcoolique après avoir recueilli un chien qu'elle pense être la réincarnation de sa mère.