Jodie Foster : Mort de sa mère et manageuse Evelyn Foster

Jodie Foster a commencé dans le show-business à l'âge de 3 ans. Elle tourne alors dans des publicités. Pour gérer cette carrière précoce, il y avait sa mère : Evelyn Brandy Foster. Cette dernière est morte lundi 13 mai 2019, nous apprend le Hollywood Reporter. Elle avait 90 ans.

Evelyn Foster a longtemps été la manageuse de Jodie, mais aussi de son fils Buddy, acteur de séries dans les années 1960 et 1970. Elle avait aussi deux autres filles : Constance et Lucinda. La famille Foster signe un communiqué dans le Hollywood Reporter : "Evelyn était sans conteste la personne la plus forte que sa famille ait rencontrée. Une championne, une battante, pleine de feu et d'amour. Personne ne pouvait égaler son style avec son mètre 52 et ses boucles. Sa famille se souviendra de son sourire et de ses fossettes, de ses câlins généreux et de ce mot à quatre lettres toujours bien placé ["fuck", NDLR]. Personne n'osait embêter Nana, elle était unique. Qu'elle vive en nous pour toujours."

Dans les années 1940, Evelyn Almond était chanteuse dans un groupe de jazz qui l'a menée jusqu'à Los Angeles. En Californie, elle a rencontré un soldat, Lucius Fisher Foster III, lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Ils ont eu quatre enfants, dont la future superstar Jodie Foster.

À Los Angeles, Evelyn Foster est devenue attachée de presse dans une agence qui gérait des talents tels que Grace Kelly et Gregory Peck. Elle a divorcé à 30 ans et a lancé d'abord la carrière de Buddy, puis celle de sa petite soeur Jodie. Jodie Foster enchaînait alors les publicités et les petits rôles. Elle avait 13 ans seulement quand elle a joué une prostituée dans Taxi Driver de Martin Scorsese, un rôle qui lui avait valu d'être nommée aux Oscars. Elle a remporté sa première statuette en 1989, pour son premier rôle dans Les Accusés. Et a remis ça en 1992, pour le rôle de Clarice Starling dans Le Silence des agneaux. Evelyn Foster s'est occupée de la carrière de sa fille jusqu'à cette consécration.