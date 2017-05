Jodie Sweetin (La Fête à la maison) : 6 ans de prison ferme pour son ex

Jodie Sweetin est sans doute soulagée : son ex-compagnon Justin Hodak ne risque plus de lui nuire. Il a été condamné à une peine de six ans de prison. On lui reprochait notamment la détention illégale d'une arme à feu.

En mars dernier, Jodie Sweetin, star de La Fête à la maison et Fuller House, avait appelé la police à son domicile californien alors qu'elle venait de se disputer avec ex-conjoint Justin Hodak, qu'elle avait largué la veille. L'actrice avait affirmé que son ex-compagnon était sous l'emprise de l'alcool et de la marijuana et que, lorsqu'elle lui a demandé de quitter la maison, il aurait menacé de se suicider avec une arme à feu après avoir notamment fait tomber devant elle une bibliothèque. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues et l'ont embarqué avant de le relâcher quelques heures plus tard contre une caution et avec une mesure d'éloignement pour protéger l'actrice.

Justin Hodak, qui était déjà enregistré comme criminel pour des faits antérieurs, a été jugé au tribunal de Van Nuys, vendredi 5 mai 2017, pour détention illégale d'une arme mortelle et falsification de documents sous la contrainte. Il a été condamné à une peine de six ans et huit mois ferme à purger dans une prison de l'État de Californie, annonce E! News. A sa sortie, il sera également sous le régime de la probation pour une durée de cinq ans. En outre, il devra suivre un programme contre les violences domestiques de 52 semaines et devra rendre son arme à la police. Il lui est également interdit désormais de posséder une arme "dangereuse ou mortelle".

Thomas Montet