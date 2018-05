Joe Alwyn : Le petit ami de Taylor Swift récompensé à Cannes

La carrière d'acteur de celui que le public connaît principalement pour sa romance avec Taylor Swift prend un nouvel essor. Ce lundi 14 mai, Joe Alwyn a reçu le Trophée Chopard 2018, un prix qui met à l'honneur les meilleurs acteurs de la jeune génération. Au côté du jeune Anglais de 27 ans, la comédienne franco-australienne Elizabeth Debicki a reçu le prix de la révélation féminine.

Tout en prenant fièrement la pause avec Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, et Caroline Scheufele, présidente de Chopard, Joe Alwyn s'est montré particulièrement touché par ce Trophée lors de son discours, relayé par E! : "Je n'étais encore jamais venu à Cannes, donc venir à un festival aussi prestigieux pour la première fois et y recevoir ce prix est incroyable, c'est un honneur, d'autant plus quand on voit la liste des personnes qui l'ont reçu auparavant. C'est merveilleux d'y être associé, a-t-il déclaré. Je suis très chanceux de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Et être reconnu ainsi au début de ma carrière est une énorme marque de confiance, merci."

Parmi les invités présents ce soir-là, la présidente du jury de la Palme d'or Cate Blanchett était présente, non loin de Jane Fonda ou Diane Kruger, marraine de cette nouvelle édition et elle-même primée en 2003. Les acteurs John Boyega, Niels Schneider, Johnathan Rhys Meyer et Hayden Christensen ont également reçu ce prix, par le passé, tandis qu'Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux et Marion Cotillard font partie des actrices mises à l'honneur au début de leur carrière.

Le comédien sera à l'affiche de deux longs métrages attendus pour la fin de l'année 2018. Aux côtés d'Emma Stone et Rachel Weisz, Joe Alwyn apparaîtra dans le film historique The Favorite avant de retrouver Margot Robbie et Saoirse Ronan dans un autre drame du genre intitulé Mary Queen of Scots, dans lequel il jouera l'amant de la reine Elizabeth I.