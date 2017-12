Joe Biden console la fille de John McCain, en larmes à cause du cancer

Invité de l'émission The View, le 13 décembre, l'ancien vice-président des États-Unis, le démocrate Joe Biden, a été très touché par les larmes de la coanimatrice Meghan McCain, qui a relaté que son papa, le sénateur républicain John McCain, avait le même cancer que celui qui a causé la mort du fils du politicien, Beau Biden.

"Je n'ai pas pu finir votre livre [Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose, ndlr]. J'ai essayé... Votre fils Beau a eu le même cancer que celui que les médecins ont diagnostiqué à mon père il y a six mois. Je pense à Beau presque tous les jours. On m'a dit que ça n'allait pas aller en s'arrangeant mais qu'on apprend à s'armer avec les outils dont on dispose et qu'on vit avec. Je sais que votre famille et vous êtes passés par une tragédie que je ne peux pas imaginer, alors que diriez-vous aux gens ? Je ne parle pas que de mon cas, cela concerne aussi tous ceux qui souffrent d'un cancer", a dit l'animatrice, en larmes.

Joe Biden, dont le fils est mort en 2015 d'un cancer du cerveau a seulement 46 ans, a alors quitté sa place pour réconforter Meghan McCain. "C'est vrai que ça touche tout le monde mais vous savez une des choses qui a donné du courage à Beau, c'était John, a-t-il réagi. Votre père a pris soin de Beau à une époque. Beau parlait du courage de votre père, pas de sa maladie, de son courage. (...) Il y a de l'espoir et si quelqu'un peut s'en sortir, c'est votre père... Votre papa est l'un de mes meilleurs amis. Une chose que j'ai apprise, et Beau tout comme votre père insistent là-dessus, c'est qu'il faut garder espoir."

John McCain – qui avait brigué la présidence des États-Unis en 2008 avec Sarah Palin pour colistière – est actuellement hospitalisé à cause des effets secondaires liés au traitement contre son cancer.

Thomas Montet