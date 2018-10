Joe Jonas et Sophie Turner in love : Leur tatouage commun spécial Toy Story...

En couple depuis deux ans, le leader du groupe DNCE et la star de Game of Thrones sont devenus inséparables depuis leur coup de foudre. En octobre 2017, les tourtereaux avaient annoncé leurs fiançailles après quelques mois d'amour seulement. Depuis, ils savourent leur histoire et ne semblent pas se précipiter vers l'autel. Un couple bien parti pour durer ? On croise les doigts en tout cas !