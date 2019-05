Joe Jonas et Sophie Turner mariés : La vraie raison de leur union à Las Vegas

Joe Jonas et Sophie Turner sont sur un petit nuage ! Après trois ans d'amour, le chanteur et l'actrice de Game of Thrones se sont mariés à Las Vegas le 1er mai 2019 devant un sosie d'Elvis Presley. A l'origine, les deux tourtereaux devaient s'unir en France comme l'avait annoncé Joe dans le Zach Sang Show sur YouTube. Si le mariage dans l'Hexagone est toujours au programme, on sait enfin pourquoi l'actrice et le chanteur se sont d'abord dit oui à Las Vegas, à la surprise générale.

Joe Jonas et Sophie Turner ont sauté le pas à Las Vegas tout simplement pour que leur mariage soit officiel, avant de pouvoir s'envoler pour la France. D'après l'ambassade des Etats-Unis en France, un des futurs mariés doit avoir résidé sur "le territoire français pendant au moins quarante jours avant le mariage", ce qui n'est pas le cas pour le couple. Ainsi, un mariage sur le sol français "n'est pas valable si les deux protagonistes ne sont qu'en visite pour un court séjour". Cela explique donc leur union surprise ! L'information est signée People.com et une source a bien confirmé que le chanteur de 29 ans et l'actrice de 23 ans se marieront une nouvelle fois en France.

Pour le moment, Joe Jonas et Sophie Turner n'ont pas confirmé la date de leur union dans notre pays. Cependant, le chanteur avait révélé, en mars dernier à James Cordon dans son émission, le Late Late Show, qu'il voulait organiser une cérémonie en plein été.