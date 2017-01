Joe Jonas : Le chanteur se déshabille, Charlotte McKinney est conquise

L'été sera chaud, à en croire les images de la nouvelle campagne de Guess ! Joe Jonas, qui en est la star, pose en sous-vêtements. Le chanteur de 27 ans est associé à une irrésistible partenaire en la personne de Charlotte McKinney, il forme avec la bombe un duo torride...

Dans le portfolio de Joe Jonas, plusieurs parutions dans la presse et une campagne publicitaire pour Diesel. Il y ajoute celle de Guess Underwear pour les saisons printemps-été 2017, dont la marque californienne vient de publier les clichés. Photographiés par Yu Tsai, Joe et la sexy Charlotte McKinney en partagent l'affiche.

"Je ne dis pas non à un Joe Jonas huilé", écrit Charlotte McKinney en légende de sa dernière publication Instagram en date. L'actrice et mannequin de 23 ans, révélée par une publicité diffusée à l'occasion du Super Bowl XLIX en 2015, suscite la jalousie des millions d'admiratrices de l'ancien membre des Jonas Brothers, aujourd'hui meneur de bande de DNCE. Avant de figurer sur cette nouvelle campagne Guess, Joe et Charlotte ont collaboré à la réalisation du clip de la chanson du groupe, Body Moves.

Guess dispose d'une autre égérie, la ravissante nièce d'Alec Baldwin, Hailey Baldwin.