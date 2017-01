Joe Jonas : Les secrets de son corps de rêve dévoilés...

De l'ancien groupe Jonas Brothers, force est de constater que sur les trois frères, deux sortent du lot : Joe et Nick. Le premier, un peu dans l'ombre, commence à doucement voler la vedette du second depuis qu'il a lui aussi quitté sa peau de minet pour devenir un jeune homme au corps de rêve...

Depuis quelques années, Nick Jonas fait parti de la short-list de ceux qui font fantasmer la jeunesse américaine en raison de ses abdominaux en béton, ses gros bras, ses attributs masculins mis en valeur par les boxers blancs de Calvin Klein mais aussi sa belle gueule. Le chanteur et acteur doit aujourd'hui affronter un nouveau concurrent sur le marché du mâle sexy : son propre frère Joe ! En effet, ce dernier affiche une silhouette elle aussi en évolution depuis qu'il a formé son nouveau groupe, DNCE. Lors d'une récente campagne pour les sous-vêtements Guess, on a d'ailleurs pu apprécier à quel point il possède lui aussi de solides atouts...

Le site TMZ.com a enquêté pour savoir comment Joe Jonas est parvenu à un tel résultat et la réponse, assez facile à deviner, indique que c'est par d'intenses séances de sport. Le site précise toutefois qu'il a fallu 16 semaines au chanteur pour obtenir un tel corps. Au programme ? Levée de poids et sessions de boxe au club Unbreakable Gym, dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles. En outre, il a suivi un programme d'athlète conçu spécialement pour la perte de calories et qui l'obligeait à faire du sport deux fois par jour.

Alors, plutôt Nick ou Joe ?