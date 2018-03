Joey Pollari : L'acteur de "Love, Simon" fait son coming out

Alors que sort en salles, ce 16 mars 2018 aux États-Unis (puis en France le 27 juin), le film Love, Simon qui traite des émois amoureux d'un jeune ado homosexuel joué par Nick Robinson, son collègue Joey Pollari en a profité pour faire son coming out.

C'est auprès du site du magazine LGBT américain The Advocate que le comédien de 23 ans a fait part de son homosexualité. L'acteur, qui incarne Lyle dans le film, a déclaré à propos du personnage de Simon, d'abord dans le placard, que "son expérience est similaire à la [sienne]." Il a ajouté : "Je pense que tous mes amis et ma famille le savaient à un certain degré. Je pense que peut-être deux personnes étaient vraiment sous le choc. La seule chose qui a été difficile dans mon coming out ça a été de me l'avouer à moi-même. Et je pense que c'est le coming out le plus difficile à faire."

Joey Pollari, qui a aussi joué dans American Crime, a ajouté avoir eu beaucoup de mal à accepter son homosexualité. "Ma mère savait. Elle me laissait des indices partout. Mais le plus grand problème venait de ma propre honte. Je crois qu'un système de pouvoir, de patriarcat, de masculinité, a eu de l'impact sur moi. La plus grande difficulté c'est que ça ne correspondait pas à l'idée que j'avais de moi-même. Cela semblait incongru par rapport au futur que je m'étais imaginé (...) D'un autre côté, c'est beaucoup plus limpide que ce que je pensais", a-t-il ajouté.