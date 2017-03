JoeyStarr dévoile son nouveau tatouage, un bel hommage à ses fils !

Star de la musique et du cinéma, JoeyStarr est aussi un papa très présent et aimant. D'ailleurs, il adore tellement être avec ses fils qu'il a décidé de se faire graver leur prénom sur la peau.

Dans 50 mn Inside, programme qui s'est intéressé samedi 25 mars à la tendance des tatouages, le papa de 49 ans a accepté de dévoiler à quoi allait ressembler son prochain tattoo. Celui-ci sera composé d'un piment avec le prénom de ses enfants. "Une manière de leur rendre hommage tout en soulignant sa propre personnalité", souligne la voix-off.

C'est ses fils Mathis (11 ans), Khalil (9 ans) – nés de sa relation passée avec Leïla Dixmier – et son petit Marcello (2 ans) – fruit de son histoire avec son actuelle compagne qui se fait très discrète – que le rappeur souhaite honorer. "Le piment c'est un signe de caractère et j'avais envie que mes amours soient écrits sur ma peau", déclare le chanteur et comédien. Un tatouage qui, comme on peut le voir, prendra place sur le haut de sa poitrine.

Précisant ne pas du tout savoir ce qu'il allait faire, JoeyStarr est en tout cas certain d'une chose, son tattoo risque de connaître des évolutions et ce pour une raison très simple : il veut d'autres enfants. "Je ne compte pas en rester là au niveau de la descendance", confirme-t-il. Une heureuse nouvelle !

L'émission de TF1 a réuni 1,9 million de Français (15,4% de PDA) pour la partie actualité et 3,02 millions de téléspectateurs (19,2% de PDA) pour la partie magazine.