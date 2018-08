JoeyStarr et Béatrice Dalle inséparables : Les ex sont toujours aussi proches

Toujours aussi cash et actifs sur les réseaux sociaux, Béatrice Dalle et JoeyStarr ont à nouveau affiché leur complicité sur Instagram. Sur une nouvelle photo publiée ce 9 août 2018, la comédienne de 53 ans pose en compagnie de son ex le temps d'un selfie en duo. L'occasion pour les deux artistes de régler leurs comptes avec leurs détracteurs.