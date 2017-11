Joeystarr et Cyril Hanouna, la guerre continue : "T'as plus rien d'une star !"

La tension monte d'un cran entre Joeystarr et Cyril Hanouna. Mardi 28 novembre, le duo s'est violemment taclé par médias interposés.

C'est le rappeur qui ouvre les hostilités dans son nouveau livre, Le Monde de demain, écrit en collaboration avec Philippe Manoeuvre. Revenant sur l'incident provoqué en avril 2016 par l'irruption de Gilles Verdez, chroniqueur de Touche pas à mon poste, en livreur de pizza dans sa loge de Nouvelle Star, Joeystarr écrit : "Pourquoi il n'est pas venu en personne dans ma loge, Hanouna ? J'aurais aimé jouer au foot avec lui. En vrai, Hanouna a un vieux compte à régler avec les gens de Nouvelle Star. Il a un temps présenté l'émission, ça ne s'est pas bien passé, ils lui ont foutu un coup de pompe. Donc il a décidé de la mort de l'émission. (...) Hanouna est un abruti qui se prend pour Dieu le père et se croit intouchable. (...) Va interviewer Nabilla, mec, nous fais pas chier." L'irruption de Gilles Verdez dans la loge de Joeystarr s'était terminée par une gifle qui avait choqué de nombreux téléspectateurs et l'équipe de TPMP. Le rappeur avait dû présenter ses excuses.

Hier soir, dans la première partie de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a tenu à répondre à Joeystarr sous la forme d'une devinette lancée à son équipe de chroniqueurs : "Qui a dit de moi que j'étais un abruti qui se prend pour Dieu ? Je vais vous donner des indices : pizza et dent en or." Naturellement, toute l'équipe présent sait qu'il s'agit de Joeystarr. Hanouna prend un malin plaisir, semble-t-il, à reprendre ses propos : "Il a dit : 'Hanouna est un abruti.' Je comprends pas, il doit bien me connaître et il raconte l'épisode de Nouvelle Star quand on a voulu rigoler avec lui avec une pizza. Et il paraît que Joeystarr ne mange plus de pizzas depuis. (...) Il a dit : 'Va interviewer Nabilla, nous fait pas chier.' En plus il utilise des expressions : 'Il se prend pour Dieu le père.' On voit qu'il a vieilli, Joeystarr."

Cyril Hanouna termine par une déclaration qui déclenche de nouveaux rires du public : "Joey, Joey mon chéri, j'ai rien contre toi. Et tu sais, maintenant, je t'appelle Joey puisque, pour moi, tu n'as plus rien d'une star." Le rappeur de NTM prendra-t-il la peine de répondre à l'animateur ?