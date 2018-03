JoeyStarr et Karine Le Marchand : Le duo inséparable s'éclate au ski !

Karine Le Marchand et JoeyStarr s'affichent une nouvelle fois ensemble. L'animatrice phare de M6 de 49 ans et le chanteur-comédien de 50 ans ont passé le week-end sur le domaine skiable des Portes du Soleil, à Morzine-Avoriaz comme le prouvent l'identification de Karine Le Marchand dans un message posté par JoeyStarr sur sa page Instagram, mais aussi une apparition dans une vidéo mise en ligne. À cela s'ajoutent la photo et la vidéo également publiées par la star de L'amour est dans le pré sur sa page, réalisées elles aussi à Avoriaz.

Bien plus habitué à "barboter" qu'à apprécier la poudreuse, JoeyStarr a pris sa toute première leçon de ski. "Première leçon de ski avec Jérôme. Non je n'ai pas goûté à la chute, le bec dans la poudreuse merci @karine.le.marchand", a-t-il d'abord publié samedi 25 mars, se photographiant sur un télésiège au côté de son professeur. "Première leçon d'un Caribbean Dandee... Je préfère barboter, mais c'est très bon !!!", a-t-il également ajouté le lendemain. Le membre de NTM a été filmé en pleine descente, visiblement à l'aise. Karine Le Marchand apparaît à son tour, le doublant dans un long manteau, la tête coiffée d'un bonnet et le visage caché derrière des lunettes de soleil. La panoplie essentielle pour un week-end à la montagne.