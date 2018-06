JoeyStarr nostalgique avec Karine Le Marchand et son ex Béatrice Dalle

JoeyStarr et Karine Le Marchand se trouvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, lui à Cuba et elle dans le sud de la France pour tourner un nouveau numéro de son émission "Une ambition intime". Cette distance n'empêche pas le chanteur de NTM et comédien de penser à l'animatrice.

Le phénomène throwback thursday - qui consiste à poster d'anciennes photos sur les réseaux sociaux le jeudi avec un petit brin de nostalgie - est un peu passé de mode. Certains continuent pourtant de jouer le jeu. JoeyStarr fait partie de ceux-là : le chanteur et comédien de 50 ans a ainsi fouillé dans ses archives pour ressortir une photo qui date de plusieurs mois ce jeudi 28 juin 2018. Didier Morville (le vrai nom de JoeyStarr) a choisi cette semaine de se dévoiler bien entouré. Après les messages punchy échangés avec Karine Le Marchand il y a quelques jours, des mots directs à prendre sur le ton de l'humour, JoeyStarr se montre en compagnie de l'animatrice phare de M6 et membre des Grosses têtes (RTL). Mais ce n'est pas tout, une ex de JoeyStarr complète ce throwback thursday : Béatrice Dalle. Cette photo à trois est localisée à l'Opéra comique et aurait été prise au début du mois de juin, avant que Karine Le Marchand ne soit à nouveau soumise à l'épreuve de la rupture. Si l'on en croit Francetvinfo, JoeyStarr a été convié par Béatrice Dalle à le rejoindre pour découvrir la Nonne sanglante de Gounod, dans une mise en scène par David Bobée. Béatrice Dalle a travaillé avec le metteur en scène pour ses débuts au théâtre en 2016. JoeyStarr avait accepté l'invitation de son ex-compagne mais n'était pas venu seul, puisqu'il était accompagné de Karine Le Marchand. C'est lors de ces retrouvailles que la fameuse photo aurait été prise.

#throwbackthursday Une publication partage par Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero) le 28 Juin 2018 5 :13 PDT

Après avoir passé plusieurs jours aux Baléares pour tourner la comédie Ibiza avec Christian Clavier, Mathilde Seigner mais aussi Cathy Guetta, JoeyStarr s'est depuis envolé pour Cuba. "Première fois que j'ai du wifi depuis mon arrivée", a-t-il fait savoir ce même jeudi 28 juin 2018.

De son côté, Karine Le Marchand tourne depuis plusieurs jours un nouveau numéro de son émission Une ambition intime. L'animatrice s'intéresse cette fois-ci à la carrière de Michèle Bernier, un tournage qui se passe sous les meilleures auspices dans les Alpilles. "Dernier jour de tournage... J'ai déjà le coeur lourd à l'avance tellement c'est formidable", a-t-elle commenté à ce sujet sur Instagram. Karine Le Marchand sera de retour cet été sur M6 avec une nouvelle saison de L'amour est dans le pré pleine de promesses.

