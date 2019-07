JoeyStarr parle de ses trois fils : "Ils en ont vu les gosses !"

JoeyStarr a un exemple très précis en tête : "Un matin, en vacances, mon frère ne me réveille pas et je dors face contre terre sur la pelouse et mon fils me réveille : 'Papa, on a faim, là' (rires). Depuis qu'ils vont à l'école dans le 5e et tout ça, ils voient les darons des autres et ils voient bien que leur reup n'est pas pareil. Mais à leur âge, ils observent tout sans juger. On dirait des batraciens avec leurs petites têtes et leurs gros yeux."

La pièce Elephant Man de Bernard Pomerance, mise en scène par David Bobée, sera jouée par JoeyStarr et Béatrice Dalle aux Folies Bergère à Paris, du 3 au 20 octobre 2019.