JoeyStarr pose nu pour Playboy et écrit une page de l'histoire du magazine

Après avoir assuré le show pendant trois soirs d'affilée avec NTM à l'AccorHotels Arena (3 soirs qui ont affiché complets en neuf minutes), JoeyStarr s'offre un moment historique dans sa carrière. Le rappeur de 50 ans est devenu le premier homme à poser en couverture du magazine Playboy. Le jaguar affiche sa virilité et son charisme sur la couverture qui s'affichera en kiosques dès le 17 mars.

Une première historique réalisée par une femme, Sidney Carron, dont c'est également la première couverture pour Playboy. Jusqu'ici, dans l'histoire du journal érotique créé par Hugh Hefner, seuls une poignée d'hommes dont Donald Trump avait fait la couv' de l'édition américaine.

"Vu le climat après Weinstein, on n'avait pas envie d'afficher une poster girl classique, détaille Guillaume Fédou, le corédacteur en chef de l'édition française relancée en décembre 2016. Aujourd'hui, quand on choisit une fille, c'est une personnalité sexy, mais aussi créative, comme Joséphine de la Baume. On veut ouvrir Playboy ! Et aller encore plus loin avec un homme en Une. Photographier JoeyStarr, l'homme qui fascine les filles, l'incarnation de ce qu'on appelle parfois le 'mâle alpha', celui qui crie le plus fort, était une manière de le faire. Mais détail majeur... devant l'objectif d'une femme, Sidney Carron, qui le met en scène dans un hôtel particulier de la marque The Kooples."

JoeyStarr se retrouve ainsi en couverture avec le mannequin Dolores Doll et se met à nu à l'intérieur du magazine, posant également avec la danseuse tatouée et fétiche de NTM. "Je voulais capter son air animal, sa virilité", assure Sidney Carron à La Parisienne.

"Dès que JoeyStarr est arrivé, on ne voyait plus que lui. C'est là que j'ai compris cette histoire de charisme. Il a bu un coup de rhum millésimé 'pour dégripper la machine' comme il dit et c'était parti, raconte à La Parisienne Guillaume Fédou. Il y avait du rap à fond. Dès qu'on mettait de la guitare, il criait : 'C'est quoi ce bordel ?'." Quant à la photo de nu, sur laquelle Didier Morville pose tout sourire, un exemplaire de Playboy sur le sexe, la photographe raconte : "Pour la photo de nu tout le monde est sorti du bureau. Didier était parfaitement à l'aise. Et puis on a fait une photo de groupe, soudain toutes les filles et les assistants sont entrés d'un coup, c'était drôle."