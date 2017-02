JoeyStarr : Premiers pas au théâtre, sa voix est son meilleur atout...

Après la chanson, le cinéma et la télévision, place aux planches ! JoeyStarr a décidé de se lancer un nouveau défi en acceptant de monter sur la scène du théâtre de l'Atelier pour jouer dans Éloquence à l'Assemblée.

JoeyStarr donnera huit représentations exceptionnelles les lundis 6, 13, 20 et 27 mars et les mardis 7, 14, 21 et 28 mars de cette pièce signée Pierre Grillet et Jérémie Lippmann (lequel réalise aussi la mise en scène, assisté de Capucine Delaby). La scénographie est de Jacques Gabel. Dans Éloquence à l'Assemblée, les spectateurs pourront (re)découvrir certains discours qui ont marqué la vie politique française. "Les discours prononcés à l'Assemblée nationale sont faits pour être entendus. Il faut entendre Robespierre. Il faut entendre Hugo. Il faut entendre Lamartine, l'abbé Grégoire et Aimé Césaire. Écrivains, révolutionnaires, aventuriers ou chef de guerre, ce sont de grandes plumes à voix haute", explique Jérémie Lippmann.

L'auteur et metteur en scène confesse avoir choisi le turbulent JoeyStarr pour une bonne raison : sa gouaille ! "Il fallait une voix, il fallait un coeur à la hauteur, pour prononcer ces mots. JoeyStarr s'est accaparé ces textes d'hommes et de femmes courageux. Il nous les restitue avec une force et une émotion qui bouleversent. On entend le peuple gronder dans sa gorge...", affirme-t-il.

Interrogé par RTL, JoeyStarr a confié avoir ce projet très à coeur. Sur scène, dans la dizaine de textes qu'il déclamera, il y aura aussi ceux de femmes mythiques dont les mots résonnent en lui de la même manière que ceux des hommes. "Peu importe l'individu, le discours de Simone Veil, par exemple, n'a pas de sexe (...) Malgré les époques, ce qui est dit est très évident", précise-t-il.

Pour l'heure, on retrouve l'artiste au cinéma dans Alibi.com.

Thomas Montet