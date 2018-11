JoeyStarr s'emporte face à Nagui: "Je ne t'ai pas envoyé ma main dans la gueule"

Invité par Nagui dans La Bande originale sur France Inter mardi 27 novembre 2018 pour présenter sa série documentaire La Route de la soif diffusée sur Viceland, JoeyStarr est monté au créneau face à l'animateur qui évoquait son rapport à l'alcool. Car de rhums, s'il en est question dans La Route de la soif, il en a aussi été beaucoup question dans l'émission de Nagui. Ce dernier s'est même chargé de rafraîchir la mémoire de son invité en lui rappelant une anecdote.

"Vous avez l'alcool joyeux dans le doc, alors que dans la vie vous ne l'avez pas spécialement joyeux, a lancé Nagui. Je me souviens d'une scène qui nous avait un peu tous choqués, avec une jeune fille qui travaille sur Taratata." Le rappeur de NTM, conscient que son hôte "va raconter une saloperie", l'a laissé poursuivre. "C'est votre équipe qui vous avait enlevé votre rhum, dans la loge. Parce que vous étiez très énervé de ne pas avoir votre rhum...", détaille Nagui, pour qui l'entourage de Didier Morville n'a "pas été cool parce que la pauvre gamine s'était fait accuser" d'avoir volé le rhum.

"Je pense que tu racontes de la merde", l'interrompt brutalement l'artiste. "Je peux être très énervé pour plein de trucs, mais (...) ça c'est mon problème. Je pense que je devais être très énervé pour autre chose", a estimé l'ex de Béatrice Dalle et Karine Le Marchand, avant de rajouter : "Déjà j'ai ce caractère qui fait que je n'ai pas envie qu'on me fasse chier, mais ça je pense que c'est propre à chacun (...) et que moi je ne fais pas d'effort à ce niveau-là."

À peine rancunier, JoeyStarr a enchaîné en y allant lui aussi de son anecdote. "Le jour où on a fait une télé et que tu m'as dit de la merde alors qu'on était sur un Téléthon, je ne t'ai pas envoyé ma main dans la gueule. Bon bah tu vois, comme quoi j'ai l'alcool cool", a-t-il conclu. Ambiance !