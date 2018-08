JoeyStarr victime d'une usurpation d'identité : Des fans arnaqués...

Lorsque JoeyStarr souhaite prendre la parole, c'est sur son compte Instagram très suivi qu'il s'exprime.

Victime d'une usurpation d'identité sur les réseaux sociaux comme de nombreuses personnalités avant lui, Didier Morville – de son vrai nom – a souhaité alerter ses admirateurs les plus crédules en ce mois d'août 2018 afin qu'ils ne se fassent pas avoir par un arnaqueur. En effet, un compte Facebook au nom de la star proposait d'organiser des dîners contre des sommes d'argent allant de 100 à 300 euros afin de, soi-disant, le rencontrer.

Dans le message (rempli d'énormes fautes d'orthographe !) posté par le faux compte de JoeyStarr, on pouvait lire : "Le partenariat est que toute personne devant assister à cet événement doive alors acheter une carte Mastercard PCS de 100 à 300 euros. Ainsi, après avoir pris ses coupons, me faire parvenir les images des coupons, avec la photocopie de votre carte d'identité. Je ferai par la suite une validation de ses codes aux services MasterCard. Après une durée de quelques minutes, le service va valider ta place à cet événement où tu auras la chance de me parler." Un contenu frauduleux relayé par un JoeyStarr, désireux d'alerter tout le monde. "ARNAQUE SUR FB...", a-t-il simplement écrit.

Espérons que cette grossière supercherie n'a pas fait trop de victimes...