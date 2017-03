JoeyStarr : Virées en scooter avec ses adorables fils, casqués et stylés

En juin 2016, JoeyStarr s'était confié auprès de Marc-Olivier Fogiel dans Le Divan pour parler de ses fils avec beaucoup de franchise. "Je suis assez spartiate avec mes fils. Je n'ai jamais été gaga. Leïla me dit que je devrais utiliser un filtre avec eux mais ils arrivent à lire le second degré. Ils ont 8 et 10 ans et je leur ai déjà parlé de la drogue et de l'alcool. Et je leur ai toujours dit que je peux être un moteur affectif à mort mais pas un exemple", avait-il glissé. Un moteur affectif qui parcourt chaque jours les kilomètres à leurs côtés pour rester au plus près d'eux.