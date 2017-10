Johanna Dray : Le mannequin grande taille parle de son cancer

L'AMOUR TOUJOURS ....... #lamourtoujours #everandever #love #loveisall #loverulestheworld #cestlamourquifaittournerlemonde #loveisallyouneed #mesamours #26 #lamour #mavie #instalove #instagood

A post shared by Johanna Dray Official (@johannadrayofficial) on Sep 3, 2017 at 6:56am PDT