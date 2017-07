John Blackwell Jr. : Le batteur de Prince est mort à 43 ans

Le cancer de John Blackwell Jr. avait été découvert en juin 2016. Après l'annonce du diagnostic, il avait très rapidement perdu l'usage d'un de ses bras et de l'une de ses jambes. Ces douze derniers mois, l'artiste avait multiplié les interventions chirurgicales et son entourage se voulait optimiste. Trois jours avant son décès, sa femme avait d'ailleurs publié un nouveau message à l'intention des fans et des proches pour donner de ses nouvelles, affirmant qu'il s'apprêtait à continuer progressivement ses séances de rééducation. "L'année écoulée a été très difficile (...). Aujourd'hui, il doit faire face à un nouveau changement hospitalier, étant actuellement en maison de convalescence, où il suivra des thérapies afin de poursuivre son long processus de guérison", avait-elle écrit avant de remercier tout le monde.