John Cena et Nikki Bella : Les fiancés stars du catch tout nus face caméra !

Leurs fiançailles en direct sur le ring lors de Wrestlemania 33, dimanche 2 avril 2017, ont mis en ébullition leurs fans et toute la planète catch ; depuis, le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube de Nikki Bella a grimpé en flèche et la diva de la WWE de 33 ans entendait bien fêter en fanfare le cap des 500 000 franchi. Restait à convaincre la montagne de muscles qui deviendra prochainement son mari : John Cena.

"Nous sommes enfin prêts pour cette grande célébration. Désolé que cela ait pris quelques jours, il a fallu un petit moment pour convaincre quelqu'un de le faire, commence par expliquer la soeur jumelle de Brie Bella (Nicole et Brianna Garcia-Colace, pour l'état civil) en désignant son colossal (1m85, 114 kilos) chéri de 39 ans. Nous avons passé le demi-million d'abonnés, alors nous sommes prêts à vous donner tout de nous !" "Je ne suis toujours pas convaincu que ce soit une bonne idée", objecte John Cena, feignant d'être réticent. "Tais-toi et enlève tes vêtements", lui ordonne sa fiancée.

Et le couple, en quelques instants, se retrouve tout nu face caméra, pour cette vidéo diffusée vendredi 21 avril ! Une fois en tenue d'Adam, la superstar du catch semble bien moins timorée, se dandinant en riant, entre jeux de mots sans complexe ("Je crois que mon tube est sur YouTube !") et... flatulences incontrôlées ("Mais qu'est-ce que t'as bouffé ? Les pets de quelqu'un d'autre ? Tu as failli tout gâcher", s'insurge Nikki Bella avec autant de classe). En fin de compte, la seule chose qui soit censurée, c'est leurs parties intimes, dûment floutées.

Ensemble depuis cinq ans, John Cena, également acteur pour le cinéma, et Nikki Bella, star de télé réalité avec les programmes Total Divas et Total Bellas (l'émission focalisée sur sa soeur et elle, les Bella Twins), semblent vraiment faits l'un pour l'autre. A ceux qui jugeaient que le choix de John Cena de demander sa belle en mariage sur le ring n'était pas particulièrement romantique, la principale intéressée avait répondu, dans le Today Show : "C'est là que nous nous sommes connus. C'est notre passion, c'est notre vie et, c'est un peu comme si c'était mon prince charmant et qu'il me demandait d'être sa reine chez moi et devant notre famille. Sincèrement, je n'aurais pas pu espérer que cela se passe autrement, c'était parfait." John Cena, qui, en dehors de ses extravagances pour faire le show, est un homme censé, avait pour sa part indiqué avoir "trouvé absolument la bonne personne" : "Une personne forte que je considère comme une inspiration et comme mon égale. Une personne qui, quand je me sens mal, sait me relever. Une personne que je peux relever quand elle se sent mal."

Seul point sur lequel les deux futurs époux, qui ont tous deux déjà vécu un mariage par le passé, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde : les enfants. John Cena n'en veut pas, Nikki Bella, même si elle accepte son choix, aimerait bien et ne désespère pas qu'il change d'avis.