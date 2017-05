John F. Kennedy : Son seul petit-fils, Jack Schlossberg, est canon et se révèle

Le mandat de John F. Kennedy aura été de courte durée, mais son héritage a marqué à jamais l'Histoire des Etats-Unis. 54 ans après son assassinat, son seul et unique petit-fils, John Jack Schlossberg, pourrait-il reprendre le flambeau ? C'est la question à laquelle l'intéressé a répondu lors de son récent passage sur le plateau de l'émission américaine Today. Pour ses grands débuts à la télévision, le jeune diplômé de Yale était accompagné de sa mère Caroline Kennedy.

"Je me sens forcément très inspiré par tout ce que ma famille a fait pour l'intérêt général. C'est un héritage dont je suis très fier, mais pour l'instant, j'essaie de suivre mon propre chemin et je réfléchis encore à ce que je pourrais faire. Restez à l'affût parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire", a déclaré le beau gosse de 24 ans.

Très souriant, le beau brun au regard ténébreux et aux irrésistibles fossettes n'a laissé personne indifférent sur le plateau de l'émission et de l'autre côté de l'écran. Outre son charmant physique, celui qui intégrera prochainement l'université d'Harvard ne manque pas de culture. Il a notamment salué la force politique de l'ancien président Barack Obama, qui recevra cette année un prix de la fondation JFK en reconnaissance de son courage.

"Il a fait des choix délicats pour notre pays ces huit dernières années : offrir aux gens une couverture sociale, changer sérieusement les choses pour le climat et améliorer nos relations à l'international pour relever l'image des Etats-Unis dans le monde. Ca demande beaucoup de courage et on constate aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus facile que de critiquer sans proposer de solutions ensuite. Le président Obama n'a pas fait cela. Il a eu le courage de gouverner de manière responsable", a-t-il ajouté, taclant au passage son successeur Donald Trump.

Si Jack n'a pas encore pris sa décision quant à l'orientation de sa future carrière, quoi qu'il arrive il aura le soutien de sa mère, avec qui il a affiché une très forte complicité. "J'aime mon fils Jack, je le soutiendrai dans toutes ses décisions", a assuré la fille de John F. Kennedy. Wait and see, donc !

Coline Chavaroche