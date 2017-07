John Heard : Mort de la star de "Maman, j'ai raté l'avion"

John Heard est mort à l'âge de 72 ans. Son nom ne dit peut-être pas grand-chose au public français mais son visage est incontournable. Il a notamment incarné le rôle de Peter McCallister, père de Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion.

Selon nos confrères du site TMZ, qui citent des sources familiales, il est décédé vendredi 21 juillet à Palo Alto, en Californie. Son corps a été retrouvé par une femme de ménage de l'hôtel dans lequel il résidait. La police a immédiatement été appelée mais il a été déclaré mort sur place. Une enquête a été ouverte afin de connaître les causes de sa disparition.

D'après le très bien informé site américain, John Heard a subi mercredi une "opération mineur du dos" au Stanford Medical Center et séjournait à l'hôtel afin de reprendre des forces.

Outre son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion, le comédien de 72 ans avait joué dans Big (1988) où il a donné la réplique à Tom Hanks. Mais aussi Dans la ligne de mire (1993) avec Clint Eastwood et John Malkovich. Mais aussi dans L'Affaire Pélican la même année, aux côtés de Julia Roberts et Denzel Washington. Les téléspectateurs ont aussi pu le voir à la télévision dans Prison Break et Les Sopranos.

Marié trois fois au cours de sa vie, il laisse derrière lui trois grands enfants : Max, John Matthew et Annika.