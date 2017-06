John Malkovich dans la peau d'un président

Les organisateurs du Festival du film francophone d'Angoulême ont choisi l'artiste qui succèdera à Virginie Efira et Gilles Jacob aux fonctions de président du jury. Selon les informations de RTL, c'est l'acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain John Malkovich qui obtient le rôle ! Cette 10e édition se tiendra du 22 au 27 août prochain. En plus du héros multiple de Dans la peau de John Malkovich, la radio annonce que la journaliste Claire Chazal et l'actrice Laura Smet feront partie des membres du jury.

La francophilie de l'artiste Malkovich, alias le fameux Valmont des Liaisons dangereuses de Stephen Frears, est notoire. Ainsi, il a monté une pièce en France, Good Canary, de l'Américain Zach Helm, avec Cristiana Reali et Vincent Elbaz et possède une propriété dans le Lubéron !

Créé et dirigé par les productrices Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le Festival du Film Francophone avait récompensé l'an dernier l'excellent film d'animation Ma vie de courgette.