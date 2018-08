John McCain : Atteint d'un cancer du cerveau, le sénateur renonce à se battre

A bientôt 82 ans (il les fêtera le 29 août), John McCain se prépare doucement et courageusement à sa fin de vie. Vendredi 24 août 2018, sa famille a annoncé via un communiqué que le sénateur américain avait arrêté le traitement qu'il recevait depuis plusieurs mois pour tenter de combattre un cancer du cerveau.

"Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie. Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical", a-t-on déclaré. La famille ne détaille pas l'état de santé actuel de l'homme politique, mais un arrêt des traitements signifie que le patient a perdu tout espoir de guérison.

Grande figure de la politique américaine, John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Il était suivi médicalement dans son Etat de l'Arizona, où il se trouve depuis l'été dernier, et où ses amis et collègues défilaient depuis des mois pour faire leurs adieux.

Messages de remerciement des proches

"Merci à tous pour votre soutien continu et vos prières, a tweeté sa fille Meghan McCain. Nous n'aurions pas pu aller si loin sans vous. Vous nous avez donné la force de continuer." "J'aime mon mari de tout mon coeur, a tweeté Cindy McCain, son épouse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont occupés de mon mari".

John McCain n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. Seules quelques photos de lui, chez lui ou en promenade, avaient été publiées depuis son diagnostic. Il restait néanmoins relativement actif politiquement. L'été 2017, il avait défié le président Donald Trump, un homme émanant de son propre camp mais pour qui il n'a jamais caché son mépris, en votant contre sa réforme du système de santé. Il y a quelques mois, il avait par ailleurs pris ses dispositions en bannissant le chef d'Etat américain de ses futures obsèques.

Dans ses mémoires publiés en mai 2018, The Restless Wave, il dénonçait une nouvelle fois la sympathie apparente du président américain pour Vladimir Poutine, le président russe qu'a combattu toute sa carrière John McCain depuis le Sénat.

John McCain, fils et petit-fils d'amiraux, a d'abord été pilote de chasse, engagé dans la guerre du Vietnam où il fut blessé et emprisonné pendant plus de cinq ans. Après son retour aux Etats-Unis, il se fait élire à la Chambre des représentants, avant d'être élu sénateur en 1986, un siège qu'il a conservé depuis. En 2008, il était candidat à la présidence des Etats-Unis face à Barack Obama.