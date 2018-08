John McCain : Sa fille Meghan s'effondre au premier jour des funérailles

Au jour de ce qui aurait été son 82e anniversaire, le public a pu rendre hommage à John McCain. Ce mercredi 29 août 2018, la dépouille du sénateur américain a fait une arrivée solennelle à l'Arizona State Capitol, à Phoenix, escortée par la Garde nationale et sa famille. Le cercueil enveloppé du drapeau américain a ensuite pris place au coeur de la rotonde pour deux jours de commémoration dans l'État qui a été le sien durant quarante ans.

Pour la première fois depuis la mort du héros de guerre le 25 août dernier, d'un cancer du cerveau, sa veuve Cindy McCain a fait une apparition publique escortée par ses fils Jack et Jimmy McCain, tous deux en uniforme militaire. Tout au long de la cérémonie, la fille du sénateur, Meghan McCain, s'est montrée particulièrement émue aux côtés de ses soeurs Sidney et Bridgett. Le gouverneur de l'Arizona Doug Doucey et sa femme Angela étaient également présents pour cette première journée de recueillement à laquelle ont pris part de nombreux citoyens américains.

Après deux jours d'hommage public à Phoenix, les restes du républicain seront transportés à Washington vendredi, où se tiendra une cérémonie au Capitole. Le service funéraire religieux aura ensuite lieu le samedi à la cathédrale nationale de Washington, en présence de Barack Obama et de George W. Bush, avant qu'il ne soit enterré dimanche au cimetière de l'Académie navale, à Annapolis.