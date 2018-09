John McCain : Sa mère Roberta, 106 ans, digne et émue lors de l'hommage national

La semaine d'hommages consacrée à John McCain, mort le 25 août à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer du cerveau, se poursuit. Vendredi 31 août 2018, une grande cérémonie était ainsi organisée au Capitole à Washington en présence de la famille et de plusieurs personnalités politiques.

Âgée de 106 ans, la mère du défunt a été l'une des premières à s'installer face au cercueil de son fils. Vêtue d'une chemise à pois, digne et émue, Roberta McCain a pris place au côté de sa petite-fille Meghan (33 ans, fille cadette du sénateur et de son épouse Cindy McCain), lui tenant la main tout au long de la cérémonie et tentant de la consoler lorsqu'elle ne pouvait contenir ses larmes.

Les autres enfants de John McCain étaient également présents : il y avait Doug (58 ans), Andy (56 ans) et Sidney (51 ans), nés de sa première union avec Carol Shepp, mais aussi Jack (32 ans), Jimmy (33 ans) et Bridget (27 ans), issus de son second mariage avec Cindy (née Hensley). Le Capitole a par ailleurs indiqué que plus de 10 000 personnes étaient venues s'incliner devant la dépouille de John McCain.

A la cathédrale de Washington, les Américains ont clôturé samedi 1er septembre la partie publique des hommages à John McCain commencée plus tôt dans la semaine en Arizona, Etat de l'Ouest américain dont il était le sénateur républicain. L'ex-président démocrate Barack Obama et son prédécesseur George W. Bush étaient présents pour prononcer l'oraison funèbre de l'ancien pilote de chasse et prisonnier de guerre au Vietnam, connu pour son anticonformisme et pour sa capacité à transgresser les lignes politiques. John McCain sera inhumé dimanche lors d'une cérémonie privée à l'Académie navale d'Annapolis, non loin de Washington.