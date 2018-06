John Schneider (Smallville) : L'acteur condamné à de la prison

Coup dur pour l'interprète de Bo Duck de la série Shérif, fais-moi peur. L'acteur John Schneider s'apprêterait à passer par la case prison pour défaut de paiement de sa pension alimentaire à son ex-femme Elly Castle. Selon les informations communiquées par TMZ, l'Américain de 58 ans pourrait d'ores et déjà être derrière les barreaux à Los Angeles.

Ce 11 juin 2018, le comédien aurait été condamné à trois jours de prison et à 240 heures de travaux d'intérêt général. Une condamnation qui fait suite à une première ordonnance datant de février dernier lui imposant de verser plus de 150 000 dollars à son ex-épouse avant la mi-mars. Le juge lui avait alors dit de rembourser sa dette en transférant la propriété de sa demeure californienne et de payer les impôts associés à ce bien. Chose que l'acteur de Smallville n'aurait pas faite.

Après vingt et un ans de mariage, Elly Castle a déposé une demande de divorce en 2014 en invoquant des "différends irréconciliables". Celui qui est également chanteur de country et sa deuxième épouse sont les parents de trois grands enfants, Leah, Justin et Karis.