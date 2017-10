John Stamos, 54 ans, s'est fiancé à sa jolie compagne de 31 ans

Après un an et demi d'amour, John Stamos a demandé la main de sa chérie, l'actrice et mannequin Caitlin McHugh. Dimanche 22 octobre, le comédien de 54 ans s'est ainsi emparé de son compte Instagram pour annoncer l'heureuse nouvelle de ses fiançailles. "Je lui ai demandé... elle a dit oui ! Et nous vécûmes heureux pour toujours", a-t-il écrit en légende d'un dessin représentant le couple face au château de Cendrillon.