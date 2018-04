John Stamos papa pour la première fois : L'acteur de 54 ans pose avec son fils

2018 est l'année de tous les bonheurs pour John Stamos. Quelques semaines après s'être marié à Caitlin McHugh, en Californie, l'acteur américain de 54 ans connaît à présent les joies de la paternité. La star de la série La Fête à la maison et son épouse de 31 ans viennent tout juste d'accueillir leur premier enfant, une naissance que John Stamos a choisi de partager avec le monde entier.

Aux anges, la star a publié un message sur Instagram le lundi 16 avril 2018, dans lequel elle révèle le prénom de son petit garçon. "À partir de maintenant, la meilleure partie de moi sera toujours ma femme et mon fils. Bienvenue Billy Stamos (comme mon père). #plusseulementunoncle #foudejoie", a-t-il ainsi commenté. Mais ce n'est pas tout, John Stamos a également proposé une magnifique photo avec ses 2,4 millions d'abonnés. L'heureux papa pose avec le nourrisson allongé sur son torse. Un tendre moment de peau-à-peau immortalisé en noir et blanc. L'acteur tient la petit main de son bébé, une rencontre unique et inoubliable.