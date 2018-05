John Travolta, 64 ans, se déhanche et danse devant Kelly Preston

Mardi 15 mai, John Travolta a fait une apparition remarquée sur les marches du Festival de Cannes 2018. Entouré de sa femme Kelly Preston et de leurs enfants Ella Bleu et Benjamin, l'acteur hollywoodien a fait crépiter les flashs et braquer les projecteurs sur le biopic Gotti, de Kevin Connolly, qu'il présentait.

Dans la foulée, Travolta a pris part à une soirée qui lui était consacrée à l'hôtel Cap-Eden-Roc au Cap d'Antibes. La star de 64 ans y recevait le Variety Cinema Icon Award devant un parterre d'invités parmi lesquels Taig Khris, Zazie Beets (Deadpool 2), Victoria Bonya, Hofit Golan, Lara Lieto, Erica Pelosini ou encore l'équipe de Gotti.

Sur scène, John Travolta a assuré le spectacle. Désinhibé, l'acteur a notamment esquissé quelques pas de danse aux côtés de 50 Cent qui interprétait son tube Just a Lil Bit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la machine de Grease n'est pas encore rouillée ! Randal Kleiser, qui l'avait dirigé dans le film culte de 1978, a dû se réjouir des déhanchés de son acteur fétiche. On vous laisse apprécier...