John Travolta et Kelly Preston : Divins avec leurs enfants Ella Bleu et Benjamin

Le Festival de Cannes avait des allures d'Hollywood en ce mardi 15 mai. Avant la montée des marches très attendue de l'équipe du film Solo : A Star Wars Story, c'est celle de Gotti qui a foulé le tapis rouge. Et pour le coup, la distribution était belle, puisqu'emmenée par John Travolta.

L'iconique acteur, star de Grease, Pulp Fiction ou encore Volte Face, est arrivé en compagnie de sa magnifique épouse Kelly Preston, laquelle incarne aussi son femme à l'écran, Victoria Gotti. Dans ce film, qui raconte la vie du gangster John Gotti à la fin du XXème siècle, joue également Ella Bleu Travolta, la fille cadette de l'acteur. La belle de 18 ans est apparue radieuse et divine aux côtés de ses deux parents, loin de ses soucis de surpoids qui avaient marqué son adolescence. Et pour parfaite la troupe, c'est le petit Benjamin, 7 ans, qui a posé avec ses parents. On ne pouvait évidemment pas s'empêcher de penser à Jett, le fils aîné de Travolta, décédé brutalement à l'âge de 16 ans le 2 janvier 2009.

En outre, John Travolta a également posé avec les autres membres de Gotti, à savoir le réalisateur Kevin Connolly, mais aussi 50 Cent et Stacy Keach. Toute l'équipe s'est ensuite retrouvée en salle Bunuel pour présenter le film.

Quant à John Travolta, il sera de retour sur la Croisette dès demain, mercredi 16 mai, avec la présentation de Grease au Cinéma de la Plage, en présence notamment du réalisateur Randal Kleiser.