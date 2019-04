John Travolta : Hommage vibrant pour les 10 ans de la mort de son fils, Jett

En 2009, John Travolta et Kelly Preston ont vécu le pire cauchemar de leur vie. Les deux acteurs ont dû faire face au décès tragique de leur adorable fils, Jett Travolta, à l'âge de 16 ans seulement. Atteint d'autisme et du syndrome de Kawasaki (maladie infantile qui touche les artères), le jeune adolescent a succombé à une crise d'épilepsie alors qu'il était en vacances dans la résidence familiale aux Bahamas. Dix après ce drame, Kelly Preston a rendu un hommage très vibrant à son fils regretté.

C'est samedi 6 avril 2019 que Kelly Preston a publié une photo émouvante en noir et blanc de Jett sur son compte Instagram. On pouvait admirer le jeune garçon allongé sur son lit grand sourire aux lèvres et entouré de ses parents. Ces derniers l'embrassaient avec tendresse sur la joue. En légende, la femme de John Travolta a adressé des mots très poignants. "À mon amour, Jett... tu es dans nos coeurs pour toujours", a-t-elle écrit avant de sensibiliser ses followers sur l'autisme : "J'envoie de l'amour à tous les adorables enfants autistes et aux personnes merveilleuses qui les aiment. Brillons tous et accordons de l'amour et du respect aux enfants qui en ont besoin."

Jett Travolta aurait eu 27 ans le 12 avril.

Cet hommage survient trois jours après l'anniversaire d'Ella, la fille de Kelly Preston et de John Travolta, qui a fêté ses 19 ans le 3 avril. Cette dernière a réussi à vaincre ses démons et son addiction pour la nourriture en enchaînant les tournages. Les deux acteurs sont également les parents d'un petit Benjamin âgé de 7 ans.