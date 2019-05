Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir "peint ses bleus" sur son visage

La guerre qui oppose Johnny Depp et Amber Heard est loin d'être terminée. L'acteur de 55 ans a une nouvelle fois réfuté les accusations de violences conjugales de son ex-femme. Dans une déposition que le magazine américain The Blast a pu consulter, Johnny Depp accuse à son tour Amber Heard d'avoir falsifié ses blessures. "J'ai ardemment nié les allégations de Mme Heard depuis mai 2016, date à laquelle elle est allée au tribunal pour obtenir une injonction d'éloignement temporaire avec des bleus peints sur le corps, alors que des témoins et des images de surveillance ont montré qu'elle n'en avait pas la semaine précédente", a fait savoir le père de Lily-Rose (laquelle a toujours défendu son père).

"Je continuerai de nier ces accusations jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai jamais été violent avec Mme Heard, ni avec d'autres femmes", a-t-il poursuivi. Amber Heard avait pourtant utilisé des photos de son visage tuméfié pour demander une ordonnance de restriction à son encontre. Des images choquantes diffusées massivement dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Cette déclaration de Johnny Depp intervient alors qu'un accord mutuel à 7 millions de dollars avait été signé par les deux parties en août 2017. Amber Heard avait alors accepté de retirer ses plaintes pour coups et blessures contre un chèque de son ex-mari. Une somme qu'elle avait choisi de reverser à des associations luttant contre les violences faites aux femmes.

Bouteilles de vodka et points de suture

Les anciens époux n'en finissent pas de se jeter la pierre. Johnny Depp tente également de poursuivre son ex-femme pour diffamation, pour un montant de 50 millions de dollars. Il estime qu'Amber Heard est responsable d'une grave coupure sur son doigt. Il affirme qu'en 2015, elle lui aurait lancé une bouteille de vodka qui lui avait tranché le doigt. Il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales, ce qui avait retardé le tournage de Pirate des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, coûtant des "millions de dollars à Disney", rapporte le Daily Mail, qui dévoile au passage des images du doigt amoché de l'acteur.

Dans sa déposition, que nos confrères ont pu consulter, Johnny Depp dit qu'Amber Heard s'était plongée dans une colère noire au sujet de leur contrat prénuptial. "Elle est devenue folle et a commencé à me jeter des bouteilles. La première bouteille est passée devant ma tête, mais elle a ensuite lancé une grande bouteille de vodka en verre. La bouteille a heurté le comptoir de marbre où ma main était posée et elle a explosé. L'impact du projectile a brisé l'os de mon doigt et m'a entièrement coupé le bout du doigt", explique l'acteur.

Dernier texto

Toujours selon le Daily Mail, Johnny Depp aurait dévoilé le contenu du dernier message envoyé par son ex-femme. "Toi et moi contrôlons tout. Et nous ressentons de l'amour pour l'un l'autre. Tu disais que tu allais me dire au revoir. Désolée si je t'ai blessée. Je ne ressens rien à part de l'amour pour toi", aurait-elle écrit. Il affirme également avoir parlé à un certain nombre d'anciens partenaires d'Amber Heard, qui auraient également subi des abus de la part de l'actrice. Johnny Depp cite, entre autres, la fois où elle a été arrêtée par la police en 2009 pour avoir commis des violences contre sa compagne de l'époque, Taysa Van Ree. Affaire à suivre.